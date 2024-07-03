HR-эксперт Святицкая рассказала, что летом молодежи часто предлагают работу с сфере туризма и озеленения
Летом молодежь без опыта может рассчитывать на различные подработки. Об этом НСН рассказала руководитель молодежного направления «HH.ru» Ирина Святицкая.
Она отметила, что проще всего будет человеку без опыта найти работу в сфере туризма. Также молодежь охотнее берут в озеленители.
«Это и все, что касается сельского хозяйства, различные сборы урожаев. Плюс также это связано с городской инфраструктурой: озеленение городов, строительство дополнительных летних веранд у ресторанов, открытие площадок на пляжах, дополнительных зон отдыха в парках», — отметила Святицкая.
Она добавила, что также летом требуется много официантов и барменов. Также можно поискать работу в торговле, там всегда нужны продавцы-консультанты.