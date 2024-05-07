HR-эксперт Святицкая посоветовала россиянам учить испанский и китайский для работы с более высокой зарплатой | 360°

Общество 07 мая 2024, 15:23 HR-эксперт Святицкая посоветовала россиянам учить испанский и китайский для работы с более высокой зарплатой

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Чтобы претендовать в будущем на более высокую зарплату, нужно заранее озаботиться изучением иностранных языков. Об этом НСН рассказал руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.

Она посоветовала сосредоточиться на китайском и испанском языках. В последние время работодатели все чаще ищут сотрудников именно с этими знаниями.

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«Люди, которые овладели китайским, конечно, обладают достаточно сильным конкурентным преимуществом, в резюме это надо активно подсвечивать — писать в сопроводительных письмах, указывать в дополнительной информации», — отметила Святицкая.

Она добавила, что испанский тоже будет хорошим выбором. Потому что на этом языке говорит половина мира.

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