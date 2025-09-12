HR-эксперт Султанова связала рост числа увольнений осенью с повышением энергии после отпусков

В осенний период многие сотрудники начинают переосмысливать свою профессиональную карьеру, из-за чего растет число увольнений. Об этом рассказала карьерный консультант Зилина Султанова в беседе Life.ru .

По словам эксперта, после летних отпусков уровень энергии и мотивации, как правило, повышается, что способствует принятию более смелых решений, включая поиск новых возможностей для роста.

«Регулярная обратная связь, прозрачное развитие внутри компании и поддержка в моменты профессионального или эмоционального выгорания существенно снижают риск увольнений, даже в традиционно „нестабильные“ сезоны», — отметила специалист.

Как пояснила Султанова, во второй половине года во многих компаниях происходят значительные организационные процессы, такие как пересмотр целей, составление бюджета и планирование стратегий. Эти изменения создают дополнительную нестабильность и могут подтолкнуть к смене места работы, добавил «Ридус».