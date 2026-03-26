HR-эксперт Султанова сообщила, что предубеждение против соискателей с татуировками никуда не делось
HR-менеджер Лина Султанова рассказала «Ридусу», что существует несколько причин роста отказов в приеме на работу соискателям с татуировками в России.
По ее словам, предубеждение против кандидатов с наколками не исчезло. Кроме того, добавились и другие факторы.
«Многих „удаленщиков“ просто сократили, у них есть необходимость устраиваться на офисную работу — и, соответственно, участились отказы по этой причине», — объяснила специалист.
Она также отметила, что еще одной проблемой для таких претендентов стал рост предложений на рынке труда — нанимателям есть из чего выбирать.