HR-эксперт Султанова рассказала о возможности удачной смены профессии после 45 лет

Смена профессии в возрасте старше 45 лет может быть успешной, если правильно выбрать стратегию. HR-эксперт Зилина Султанова рассказала Life.ru , что зачастую людям не нужно начинать с нуля.

Наиболее удачные переходы происходят, когда человек переносит свой опыт в новую роль. Это может быть управление проектами, обучение и наставничество, HR-функции, клиентские и операционные роли — сферы, где важны здравый смысл, ответственность и умение работать с людьми.

HR-эксперт предостерегла от «быстрых» курсов смены профессии. Она подчеркнула: «Если вам обещают быстрый переход и высокий доход за пару месяцев — скорее всего, разочарование будет сильнее результата. Хороший курс всегда про практику: реальные задачи, понятных преподавателей и честный разговор о том, где выпускники находят работу, а где — нет».

На собеседованиях люди старше 45 лет часто мешают самим себе, пытаясь казаться моложе. Однако работодателям это не нужно. Им важно понять, чем кандидат будет полезен здесь и сейчас, какие проблемы умеет решать и почему с ним будет спокойно работать. Когда это проговорено, возраст перестает играть решающую роль.