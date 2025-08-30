HR-эксперт Султанова рассказала, что подростки могут официально работать в промоушне с 1 сентября

С 1 сентября российским школьникам откроется возможность официального трудоустройства в нерабочие дни. Подробнее рассказала HR-эксперт Зилина Султанова в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По ее словам, подростки могут работать в такой области, как распространение рекламных материалов, а также промоушне — целенаправленной рекламе товара. Кроме того, специалист выделила сферу общественного питания, курьерские услуги и помощь в магазинах.

«Важно, чтобы работа не была вредной, тяжелой и не входила в перечень запрещенных для несовершеннолетних, утвержденный Минтрудом», — пояснила эксперт.

Султанова подчеркнула, что несовершеннолетним запрещено работать в ночную смену с 22:00 до 06:00.