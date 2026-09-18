HR-эксперт Султанова призвала соискателей учитывать трансформацию корпоративной среды

В предстоящий четверг, 24 сентября, в Санкт-Петербурге состоится Молодежный карьерный форум. Участники смогут узнать о востребованных профессиях и ознакомиться с актуальными вакансиями, пишет «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам HR-эксперта и карьерного консультанта Зилины Султановой, соискателям важно учитывать трансформацию корпоративной среды. Отношения становятся более мягкими и человечными, однако этикет предписывает руководителям скрывать личные переживания. В интервью специалист отметила, что наибольшая эмпатия требуется там, где от состояния работника зависят другие люди, а цена ошибки критически высока.

В первую очередь это касается медицины, служб спасения и сотрудников авиакомпаний, особенно бортпроводников. Руководители также могут проявлять сочувствие к команде, но при этом лишены возможности делиться собственными проблемами с подчиненными.