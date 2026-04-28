HR-эксперт Стрекаловская отнесла большой объем тестового задания при трудоустройстве к тревожным сигналам

При поиске работы важно быть внимательным к различным сигналам, которые могут указывать на недобросовестного работодателя. Бизнес-партнер по персоналу в сфере ИТ «МТС Линк» Елена Стрекаловская поделилась с RT перечнем таких «красных флагов».

По ее словам, одним из первых тревожных сигналов может стать объем тестового задания, требующий больше двух часов для выполнения. Эксперт посоветовала в таких случаях обязательно обсудить условия с нанимающей стороной, чтобы избежать ситуаций, когда работу одного сотрудника пытаются переложить на кандидата.

Еще один повод насторожиться — получение тестового задания сразу после отклика без предварительного созвона. Это может привести к напрасной трате времени кандидата, особенно если он не соответствует формальным требованиям работодателя.

Еще «красный флаг» возникает после выполнения задания: если работодатель не возвращается с обратной связью, особенно после объемной работы, это может быть признаком недобросовестного отношения.