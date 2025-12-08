HR-эксперт Столповских сообщила, что число вакансий для подработки выросло в 2,6 раза за год

Количество вакансий для подработки в России увеличилось в 2,6 раза за год, сообщила HR-директор сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Камилла Столповских в беседе с « Известиями ».

По ее словам, такая ситуация свидетельствует о переходе работодателей к более гибким форматам занятости, где проектная работа становится устойчивым элементом новой модели рынка труда.

«Компании стремятся быстрее адаптировать свои процессы к изменениям в законодательстве и одновременно снижать долгосрочные финансовые обязательства», — пояснила специалист.

Она отметила, что наиболее активно соответствующая схема распространяется в сферах с волнообразным спросом на компетенции: IT-разработка, бухгалтерия, маркетинг, дизайн, HR и юридическое сопровождение.