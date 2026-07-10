HR-эксперт Соловьева отметила, что резюме должно с первых секунд отвечать на главный вопрос работодателя

HR-эксперт и карьерный консультант Кристина Соловьева рассказала «Известиям» , почему даже сильные кандидаты могут получить отказ еще до собеседования. По ее словам, причина может заключаться в резюме, которое не отвечает требованиям конкретной вакансии.

Соловьева отметила, что резюме должно с первых секунд отвечать на главный вопрос работодателя — почему именно этого кандидата стоит пригласить на следующий этап отбора. Документ должен ясно показывать профессиональную роль соискателя, его опыт, достижения, логику карьерного развития и соответствие требованиям вакансии.

Одной из самых распространенных ошибок остается использование универсального резюме. Многие соискатели отправляют один и тот же документ на разные должности — от руководящих позиций до смежных специальностей. В результате работодатель не понимает, почему именно этот кандидат подходит под конкретную вакансию.

Эксперт советует адаптировать резюме под каждую позицию. Для этого необходимо внимательно изучить описание вакансии, выделить повторяющиеся требования и сделать акцент на тех компетенциях и задачах, которые важны работодателю.