HR-эксперт Солопов назвал размытый функционал и отсутствие четких KPI признаками токсичной компании на собеседовании
Распознать нездоровую корпоративную культуру можно еще до трудоустройства по поведению нанимателя на встрече. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель коммуникационного агентства «ПРОГРЕСС» Дмитрий Солопов.
По словам эксперта, насторожить должен размытый функционал, который выдают за «гибкость», и отсутствие четких KPI на испытательный срок. Вторым тревожным сигналом служит негативная оценка руководителем бывших сотрудников.
Солопов отметил, что культ корпоративной «семьи» часто используют для эмоционального давления и оправдания переработок. На авторитарную систему также указывают формат допроса, опоздания интервьюера и требования сдать объемное тестовое к утру. Чтобы оценить адекватность нанимателя, специалист рекомендовал задавать встречные вопросы о текущих сложностях команды и причинах открытия вакансии.