HR-эксперт Семеренко объяснил, что в черный список работодателей попадают соискатели с высокомерным поведением

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, какие действия могут привести к отказу при приеме на работу и попаданию в черный список работодателей. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Среди причин специалист выделил агрессивное или высокомерное поведение на собеседовании: если кандидат смотрит свысока на интервьюера, перебивает или пытается оспорить очевидные вещи, это показывает его неготовность уважать коллег и работать в команде.

Роль играет и незнание базовой информации о вакансии и деятельности организации: если соискатель приходит на встречу, даже не заглянув на сайт компании, это говорит либо о низкой мотивации либо о неуважении ко времени нанимающей стороны, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».