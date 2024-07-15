HR-эксперт Санина напомнила, что за переработки надо платить, только если подписан приказ

Если руководство регулярно просит задерживаться на работе, то это повод задуматься об очерчивании границ или разговоре о дополнительной оплате. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она объяснила, что с точки зрения закона, оплачиваются лишь те переработки, на которые был выпущен подписанный приказ. В противном же случае на дополнительные деньги рассчитывать не стоит.

«Как работник вы „продаете“ часы своего времени и профессиональные навыки, за это вам платят деньги. Поэтому постоянные бесплатные переработки — это не совсем правильная ситуация», — отметила эксперт.

Она добавила, что человек может соглашаться на бесплатные переработки по другим причинам. В частности, чтобы получить больше опыта или снискать уважение коллег.