HR-эксперт Саевский напомнил о возможности оформить больничный во время карантина в компании

Начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский рассказал в беседе с РИА «Новости» , что россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют.

По словам эксперта, такой вариант возможен в случае необходимости ухода за больными родственниками или во время карантина в компании.

«Законодательством предусмотрен целый ряд случаев, при которых россияне могут оформлять себе больничный, фактически не болея», — отметил Саевский.

Он уточнил, что листок нетрудоспособности можно получить, например, для ухода за больным членом семьи или в случае карантина самого застрахованного лица. Также больничный положен россиянину во время карантина в детском саду, куда ходит его ребенок, добавили «Известия».