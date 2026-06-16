HR-эксперт Романова рассказала о возможности работать полный день без потери пособия по уходу за ребенком

Изменения в законодательстве позволяют родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, официально работать полный рабочий день и при этом не терять право на ежемесячное пособие. Об этом рассказала HR-эксперт девелопера Level Group Валентина Романова в беседе с Piter TV .

Теперь родители могут вернуться к работе в офисе, на удаленке или по совместительству, оставаясь в декретном отпуске до достижения ребенком полутора лет и продолжая получать государственную поддержку. Это обеспечивает семьям финансовую стабильность и помогает родителям поддерживать профессиональный уровень.

Для сохранения права на выплаты необходимо корректно оформить отпуск по уходу за ребенком у работодателя, подав заявление и комплект документов. После этого сотрудник получает законное право выйти на полный рабочий день в любой момент, при этом юридически оставаясь в отпуске.