HR-эксперт Романова рассказала, что ответом на отказ компаний от полной удаленки стал «кофе-беджинг»

Возвращение сотрудников в офис после периода удаленной работы вызвало неожиданный эффект — тихое сопротивление в форме «кофе-беджинга». Подробнее рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова в интервью Life.ru .

Как пояснила специалист, некоторые сотрудники приходят в офис только для того, чтобы отметиться электронным пропуском, выпить кофе на виду у руководства и уехать работать из дома. Это защитная реакция на управленческие решения, которые вводят строгие показатели без объяснения их необходимости.

Исследования показывают, что около 36% россиян, работающих дистанционно, готовы уволиться, если работодатель потребует постоянного присутствия в офисе. Однако, по словам Романовой, продуктивность большинства сотрудников остается высокой, несмотря на «кофе-беджинг».