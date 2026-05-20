HR-эксперт Прокушева разъяснила исключения из правила об увольнении с двухнедельной отработкой

Согласно статье 80 Трудового кодекса Российской Федерации, работник должен предупредить работодателя о своем намерении уволиться за две недели до планируемой даты расторжения трудового договора. Однако, как отметила HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева в беседе с RT , из этого правила есть исключения.

Одним из способов увольнения без отработки является соглашение сторон, когда работодатель не возражает против расторжения договора в любой день в соответствии со статьей 78 ТК РФ. Удаленный сотрудник может обсудить и согласовать дату увольнения в формате видеовстречи, а саму процедуру оформить через электронный документооборот или обмен бумажными документами по почте.

Существуют ситуации, когда работодатель обязан уволить сотрудника в указанный срок. Например, если работник не может продолжать работу по уважительной причине: зачисление в вуз, выход на пенсию, переезд в другую местность или необходимость ухода за ребенком до 14 лет. Во всех этих случаях работодатель вправе запросить подтверждающие документы.

Отдельно стоит упомянуть особые категории работников. Сотрудник на испытательном сроке или тот, с кем заключен срочный договор на период до двух месяцев, вправе предупредить об увольнении всего за три дня. А вот руководителю компании необходимо уведомить ее собственников о своем уходе не менее чем за один месяц.

Отмечается, что двухнедельный срок предупреждения не продлевается, если сотрудник в это время заболел или ушел в отпуск. Эти дни полностью засчитываются в период отработки. Самовольное прекращение работы без уважительной причины и без согласования с работодателем является прогулом, который грозит увольнением по инициативе работодателя с соответствующей записью в трудовой книжке.