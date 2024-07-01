HR-эксперт Попова: чаще всего мошенники ищут сотрудников от лица известной компании

Менеджер по подбору персонала петербургского агентства «Визит» Светлана Попова в разговоре с ИА RuNews24.ru назвала подозрительные моменты при общении с потенциальным работодателем.

Как отметила эксперт, мошенники чаще всего ищут своих жертв сами, причем действуют они от лица известных компаний и предприятий. Для того, чтобы не попасть на уловку аферистов, Попова советует соблюдать несколько важных правил: поставить общение с мошенниками на паузу, самостоятельно найти сайт компании, по найденным контактам связаться с компанией напрямую.

Специалист также призвала не переходить по ссылке, которую предлагают мошенники, поскольку это может быть фишинговый сайт. Если компанию удалось найти, надо уточнить, действительно ли у них открыта указанная вакансия.