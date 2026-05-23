HR-эксперт Платонова рекомендовала не пытаться выглядеть «идеальным кандидатом» на собеседовании
Раньше опыт работы и профильное образование были серьезным аргументом для приема на работу, но сейчас этого недостаточно. Основатель петербургского кадрового агентства Марина Платонова поделилась советами, как эффективнее пройти собеседование, сообщил Piter TV.
Специалист посоветовала изучить не только саму вакансию, но и рынок. Она рекомендовала потратить на небольшой анализ хотя бы несколько часов.
По словам эксперта, не стоит пытаться выглядеть «идеальным кандидатом». Компании ищут не лучшего из лучших, а того, кто сможет решать конкретные задачи в конкретных условиях.
Кроме того, Платонова предложила расписать свой опыт на бумаге, разложив компетенции «по полочкам».