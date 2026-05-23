HR-эксперт Платонова рекомендовала не пытаться выглядеть «идеальным кандидатом» на собеседовании

Раньше опыт работы и профильное образование были серьезным аргументом для приема на работу, но сейчас этого недостаточно. Основатель петербургского кадрового агентства Марина Платонова поделилась советами, как эффективнее пройти собеседование, сообщил Piter TV .

Специалист посоветовала изучить не только саму вакансию, но и рынок. Она рекомендовала потратить на небольшой анализ хотя бы несколько часов.

По словам эксперта, не стоит пытаться выглядеть «идеальным кандидатом». Компании ищут не лучшего из лучших, а того, кто сможет решать конкретные задачи в конкретных условиях.

Кроме того, Платонова предложила расписать свой опыт на бумаге, разложив компетенции «по полочкам».