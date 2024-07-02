HR-эксперт Петрова посоветовала во время собеседования не называть точный размер желаемой зарплаты

Заместитель гендиректора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовала россиянам во время собеседования не называть точную цифру желаемой зарплаты, но при этом продемонстрировать работодателю свою ценность.

Как написало ИА НСН, первым делом работодатель смотрит на сопроводительное письмо, а уже затем открывает резюме. В нем важно прописать все ключевые навыки и реальный опыт работы, отметила Петрова.

Эксперт добавила, что вместо конкретной зарплаты лучше озвучить допустимый диапазон.

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте