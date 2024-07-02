HR-эксперт Петрова посоветовала во время собеседования не называть точный размер желаемой зарплаты

Заместитель гендиректора по работе с персоналом компании «Юнигрин Энерджи» Ирина Петрова в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовала россиянам во время собеседования не называть точную цифру желаемой зарплаты, но при этом продемонстрировать работодателю свою ценность.
Как написало ИА НСН, первым делом работодатель смотрит на сопроводительное письмо, а уже затем открывает резюме. В нем важно прописать все ключевые навыки и реальный опыт работы, отметила Петрова.
Эксперт добавила, что вместо конкретной зарплаты лучше озвучить допустимый диапазон.