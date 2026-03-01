HR-эксперт Перкова отметила, что полизанятость становится нормой для россиян

Основатель и руководитель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR, HR-эксперт Светлана Перкова сообщила «Известиям» , что полизанятость в 2026 году стала повсеместным явлением на рынке труда.

Специалист отметила, что рынок труда больше не придерживается линейной модели, когда работник долгие годы привязан к одному работодателю.

«Если еще пять лет назад совмещение работы воспринималось как вынужденная мера или признак нелояльности, то сегодня полизанятость становится нормой для граждан России», — подчеркнула Перкова.

По ее словам, за последний год количество регистраций новых пользователей на сервисах по поиску подработки выросло почти на 75%, а число компаний, готовых привлекать сотрудников на короткие смены, увеличилось примерно на четверть.

Перкова выделила два основных типа мотивации к совмещению: поколенческий и адаптационный. Молодые специалисты 18–24 лет воспринимают полизанятость как способ профессиональной навигации и возможность собрать портфель компетенций. В то же время россияне 35–50 лет чаще приходят к дополнительной занятости из-за экономических факторов, таких как инфляция и желание создать финансовую подушку безопасности.

Однако эксперт предупредила о рисках полизанятости для работников. Наличие нескольких источников дохода снижает страх потери работы, но может привести к хроническому стрессу и выгоранию, особенно у тех, кто совмещает работу не по собственному выбору, а из-за экономических обстоятельств.