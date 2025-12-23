HR-эксперт Пак указала на плюсы использования электронной почты для деловых переписок

HR-директор логистической компании NC Logistic Ирина Пак рассказала радиостанции Sputnik о важности контроля рабочих коммуникаций в современных условиях, подчеркнув необходимость разумного подхода к использованию мессенджеров и корпоративной электронной почты.

По мнению эксперта, мессенджеры действительно удобны для оперативного решения мелких вопросов, обсуждения встреч или даже неформальных бесед.

«Но когда речь идет о пересылке внутренних документов, постановке задач и согласовании выполненной работы, предпочтительнее использовать почтовый сервис своей компании», — отметила специалист.

Она пояснила, что электронная почта является надежным способом хранения важной информации и официальным инструментом фиксации принимаемых решений.