HR-эксперт Пак предсказала рост конкуренции среди офисных работников и дефицит технических специальностей в 2026 году

В ближайшие годы рынок труда столкнется с увеличением спроса на квалифицированных рабочих и дефицитом опытных инженеров и техников. Таким мнением с сайтом «Газета.Ru» поделилась HR-директор логистической компании NC Logistic Ирина Пак.

Эксперт отметила, что для офисных сотрудников станет важным умение сочетать разные компетенции и способность использовать искусственный интеллект в работе. Компаниям придется сосредоточиться на внутреннем обучении и развитии собственных сотрудников, отказываться от массовых наймов новичков, делая упор на повышение квалификации действующих сотрудников и создание универсальных профессионалов.

Особенно остро ощущается нехватка работников среднего возраста, обладающих техническими навыками и цифровой грамотностью, способствующих эффективной работе с автоматизированными системами управления производством и логистическими процессами, добавила специалист.