HR-эксперт Пак отнесла отсутствие социальных гарантий к минусам гибкого формата работы

На современном рынке труда произошли заметные изменения в предпочтениях работников. Если раньше приоритетом было официальное трудоустройство и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом, то теперь многие готовы работать без постоянного контракта. Об этом рассказала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, гибкий график, возможность совмещать несколько проектов и удаленная работа становятся главными факторами для молодых специалистов. Кадровый кризис привел к увеличению спроса на внештатных сотрудников.

«Доля временных работников и самозанятых в крупных компаниях сегодня может достигать 10%, а в сфере IT или маркетинга — 30-40%», — отметила специалист.

Пак подчеркнула, что проектная занятость позволяет работникам самостоятельно выбирать график, место и объем труда, однако эта свобода имеет свою цену. Временные специалисты лишены стандартных соцгарантий: отсутствуют оплачиваемые отпуска, больничные листы, гарантированный доход и перспективы продвижения по службе. Они остаются вне системы корпоративных льгот, включая медицинское страхование, пенсионные накопления и профессиональное развитие.