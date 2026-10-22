HR-эксперт Пак отметила, что запросы зумеров изменили требования к работе

Требования зумеров к работе изменили рынок труда: работодатели конкурируют не только зарплатой, но и условиями. Об этом «Газете.Ru» сообщила HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.

Запрос на гибкий график, личные границы и развитие стал общим для всех поколений, а не только для молодежи. Эксперт Пак связывает это с демографическим дефицитом кадров и цифровизацией, которые заставляют компании бороться за специалистов, пишет НСН.

Ориентироваться только на зумеров — ошибка, так как в штате работают люди разных возрастов. По словам Пак, задача менеджмента — объединить их вокруг целей проекта, ведь, как отмечал эксперт SuperJob Александр Южалин, психологический комфорт в коллективе стал решающим фактором при выборе работы.