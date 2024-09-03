HR-эксперт Пак: на собеседовании важно спросить про элементы корпоративной культуры в компании

Корпоративная культура напрямую влияет на то, как долго сотрудник проработает в той или иной компании. По этой причине на собеседовании с рекрутером очень важно уточнить этот момент, рассказала HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, уточнять ценности, традиции и стандарты поведения в организации нужно заранее, иначе в будущем можно сильно пожалеть о сделанном выборе. К элементам корпоративной культуры относятся дресс-код, обращение на «ты», командообразующие мероприятия и другое.

Стоит помнить, что разные компании отличаются регламентами поведения. Так, в одной организации упор может идти на создание дружеской атмосферы в коллективе, в другой же будут ценить правила и субординацию, отметила Пак.