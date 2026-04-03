HR-эксперт Наумова связала активность возрастных россиян на рынке труда с финансовой нестабильностью

В 2026 году заметно выросла активность соискателей старшего возраста в поиске постоянной работы и подработки. Об этом сообщила HR-эксперт Александра Наумова в беседе с «Известиями» .

По ее словам, всплеск интереса к занятости среди таких граждан обусловлен несколькими причинами. Ключевую роль играет финансовая нестабильность: пенсионных выплат не хватает на покрытие всех расходов.

Кроме того, пенсионная реформа заставляет людей оставаться на работе дольше. Важен и социальный фактор — старшее поколение стремится сохранять активность, развиваться и вести насыщенную жизнь, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».