HR-эксперт Мурадян: зумеры не боятся увольнений, так как привыкли к изменениям

Поколение зумеров воспринимает работу лишь как часть своей жизни и не опасается потерять место. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с News.ru .

По его словам, молодые люди не так сильно боятся увольнения, как старшее поколение. Они привыкли быстро подстраиваться под новые условия, пояснил специалист.

«Зумеры выросли в эпоху цифровизации и быстрого доступа к информации. Они привыкли к изменениям и адаптации, что делает их более гибкими в вопросах карьеры», — отметил Мурадян.

Он подчеркнул, что преимущество молодых специалистов заключается в их готовности принимать решения и идти на риск. Кроме того, они не идентифицируют себя исключительно с профессиональной деятельностью, добавил сайт KP.RU.