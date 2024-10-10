HR-эксперт Мурадян заявил, что для построения карьеры лучше выбирать города-миллионники

Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с ИА НСН посоветовал россиянам, которые нацелены на карьеру, выбирать города-миллионники. По его словам, именно в них имеются многочисленные российские и международные компании, обеспечивающие высокую конкуренцию.