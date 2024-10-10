HR-эксперт Мурадян заявил, что для построения карьеры лучше выбирать города-миллионники

Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с ИА НСН посоветовал россиянам, которые нацелены на карьеру, выбирать города-миллионники. По его словам, именно в них имеются многочисленные российские и международные компании, обеспечивающие высокую конкуренцию.
В Москве, Петербурге, Новосибирске, Томске, Казани средняя медианная зарплата составляет 130 тысяч рублей, добавил эксперт.
Что касается Северного Кавказа и Дальнего Востока, там средняя зарплата варьируется в пределах 22-34 тысяч рублей. Как заметил Мурадян, работодателям невыгодно вкладываться в сотрудников, которые никуда не денутся.
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