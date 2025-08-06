HR-эксперт Мурадян указал на рост популярности вахтовых вакансий среди женщин

Рекрутер Гарри Мурадян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что среди женщин растет спрос на вахтовые вакансии.
По словам специалиста, ситуация связана с увеличением заработных плат и конкуренцией на рынке труда.
«Центр занятости по всей России сейчас оказывает содействие в поиске работодателя, и наоборот, в поиске соискателя. Поэтому вахта стала понятнее и доступнее с точки зрения механизма», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что работодатели стали готовы переплачивать сотрудникам из других регионов. При этом женский труд высоко ценится среди швей и операторов производства.
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