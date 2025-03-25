HR-эксперт Мурадян: убыль рабочего населения грозит увеличением налоговой нагрузки

В России фиксируется убыль трудоспособного населения. Если в 2023 году в стране было 82 миллионов работников, то в 2024-м их осталось 80,5 миллиона, а к 2025-му ожидается снижение на 1,9% до 79 миллионов. К каким последствиям это может привести, рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян в интервью сайту «Москва 24».
По словам специалиста, причинами являются демографические проблемы 1990-х годов, старение населения и низкая рождаемость. Это грозит увеличением налоговой нагрузки и напряженностью на рынке труда, предупредил эксперт.
Для решения проблем предлагается повышать производительность труда, развивать здравоохранение и социальную инфраструктуру, подчеркнул Мурадян.
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в Евросоюз
В Рязанском районе Москвы инвестор возводит бизнес-центр
Перестрелку в ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном сняли на видео
Подмосковные строители отремонтируют школу в Новоазовске
Новый российский посол Александр Дарчиев вылетит в США 26 марта
Российские военные ударили по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте