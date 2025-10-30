HR-эксперт Мурадян сообщил о лояльном отношении компаний к «белым пятнам» в резюме зумеров

Среди молодых специалистов все популярнее становятся короткие перерывы в работе, известные как микропенсии. Этот тренд начинает находить понимание и у работодателей, сообщил руководитель HR-агентства Гарри Мурадян в беседе с ИА НСН .

По его словам, многие наниматели стали более лояльно относиться к «белым пятнам» в резюме зумеров.

«„Белые пятна“ в резюме уже не считаются серьезным препятствием. Сегодня важнее актуальные навыки и мотивация», — отметил эксперт.

При этом он пояснил, что для представителей старшего поколения требования к непрерывности карьеры до сих пор остаются строгими, добавила «Свободная пресса».