HR-эксперт Мурадян сообщил, что зачастую кандидаты из Индии преувеличивают уровень знаний

Привлечение работников из Индии становится все более популярным среди российских нанимателей. Однако они сталкиваются с проблемой несоответствия навыков приезжих заявленным в резюме. Об этом рассказал руководитель кадрового агентства «Амалко-Персонал» Тарон Мурадян в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, некоторые кандидаты преувеличивают свой опыт или уровень знаний.

«Бывает, например, что приезжают люди, абсолютно не знающие английского. А в резюме указывают хороший уровень языка», — отметил эксперт.

Особенно это заметно в сельском хозяйстве. Даже если вакансии не требуют высокой квалификации, горожанин без опыта жизни в деревне может не справиться с работой на поле или ферме. Такая ситуация создает дополнительные трудности для агропредприятий.