HR-эксперт Мурадян рассказал о нехватке в России специалистов в медицинской сфере

Россия испытывает серьезный дефицит квалифицированных специалистов в офисной и медицинской сферах, об этом в беседе с изданием «Ридус» рассказал эксперт по кадрам, руководитель рекрутингового агентства Гарри Мурадян.

Специалист акцентировал внимание на нехватке управленцев высокого ранга, мотивируя это миграционными процессами вследствие рисков наложения новых санкционных мер. Дополнительно отмечается острый дефицит профессиональных менеджеров по сбыту продукции, опытных логистиков международного направления и высококвалифицированных программистов, находящихся в настоящее время в России.

Новички в области информационных технологий присутствуют в достаточном количестве, однако спрос на них ограничен. Особенно остро ощущается потребность в сотрудниках высокой квалификации для банковской сферы и объектов стратегически важной инфраструктуры.

Помимо этого, кадровый голод затрагивает младший медицинский персонал, обусловленный низкой оплатой труда и крайне тяжелыми условиями работы. Также специалисты отмечают дефицит педагогических кадров.