HR-эксперт Мурадян рассказал, что зумеры стали чаще выбирать вахтовый метод работы

В России молодые люди все чаще предпочитают вахтовый метод работы традиционному офисному графику 5/2. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, поколение Z готово ехать в удаленные регионы, чтобы получать более высокий доход. Зарплаты и условия работы в офисе, особенно в регионах, не могут конкурировать с вахтой, поэтому молодежь готова «встать и уехать».

Среди преимуществ вахтового метода работы Мурадян назвал компенсацию расходов на дорогу, бесплатное проживание, горячее питание, спецодежду и длительные периоды отдыха между вахтами.

«Для молодых ребят это возможность очень быстро накопить денег на вахте, потому что там мало мест, где можно потратить средства, поэтому все идет в накопления», — пояснил эксперт.

Однако у такого вида занятости есть и минусы. Среди них — физическое и психическое выгорание, длительная разлука с семьей и партнерами, а также ограниченное развитие компетенций. Как подчеркнул Гарри Мурадян, большинство вахтовых позиций — это работа линейных сотрудников, которая не требует сложного интеллектуального труда.