HR-эксперт Мурадян рассказал, что россияне ценят на работе льготы в виде ДМС, оплаты чекапов и фитнеса
HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян в эфире радио Sputnik рассказал, какие бонусы стали популярны среди россиян на рабочем месте.
Российские работодатели начали предоставлять сотрудникам возможность оздоравливаться в санаториях, проходить лечение и чекапы, а также бьюти-процедуры. По словам Мурадяна, это экономически целесообразно и показывает заботу о ментальном здоровье работников.
«Если у компании есть ДМС, своя здравница или клиника, то почему бы не компенсировать сотрудникам отдых или лечение? Это просто забота об их ментальном здоровье», — подчеркнул эксперт.
Самым популярным бонусом для сотрудников является чекап. Кроме того, работодатели часто компенсируют сотрудникам фитнес, расходы на транспорт и корпоративные обеды. Эти меры мотивации ценят работники, и они удобны в использовании.