HR-эксперт Мурадян рассказал, что россияне ценят на работе льготы в виде ДМС, оплаты чекапов и фитнеса

Российские работодатели начали предоставлять сотрудникам возможность оздоравливаться в санаториях, проходить лечение и чекапы, а также бьюти-процедуры. По словам Мурадяна, это экономически целесообразно и показывает заботу о ментальном здоровье работников.

«Если у компании есть ДМС, своя здравница или клиника, то почему бы не компенсировать сотрудникам отдых или лечение? Это просто забота об их ментальном здоровье», — подчеркнул эксперт.

Самым популярным бонусом для сотрудников является чекап. Кроме того, работодатели часто компенсируют сотрудникам фитнес, расходы на транспорт и корпоративные обеды. Эти меры мотивации ценят работники, и они удобны в использовании.