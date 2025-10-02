HR-эксперт Мурадян рассказал, что люди предпенсионного возраста все чаще выбирают вахтовую работу

По словам эксперта, центры занятости стали предлагать такой метод подработки, поскольку на рынке труда не хватает кадров. Мурадян объяснил, что государство согласовало проект, позволяющий привлекать людей из других регионов, особенно тех, кто находится в предпенсионном возрасте и уже не считается «ликвидным» на рынке труда.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 61% россиян готов временно работать в другом регионе. Среди мужчин такая готовность выше — 65%, в то время как среди женщин — 58%. Особенно высока доля желающих работать временно в другом регионе среди граждан в возрасте от 45 до 59 лет.