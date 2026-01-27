HR-эксперт Мурадян рассказал, что абъюз на рабочем месте чаще всего встречается в медицине и строительстве

В России наблюдается рост случаев абьюза на рабочем месте. Так, 42% россиян признались, что испытывали психологическое насилие со стороны руководства, а 27% — со стороны коллег. Более ранние данные за 2023–2024 годы указывают на 39–45% случаев абьюза, чаще всего проявляющегося в виде нарушений Трудового договора: сверхурочных работ и задержек зарплаты. Ситуацию прокомментировал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в разговоре с ИА НСН .

По данным специалиста, косвенные опросы показали, что буллинг распространен в 76% компаний, причем в 82% случаев инициаторами являются начальники. Особенно часто нарушения происходят в отраслях с дефицитом кадров.

«Прямых данных по "несправедливому отношению от начальства" по отраслям нет. Косвенно токсичными можно считать сферы с высоким дефицитом кадров: медицина (90%), строительство (83%), продажи/услуги и логистика (80%), IT (78%)», — отметил эксперт.

В этих сферах чаще всего встречаются нарушения Трудового договора из-за нехватки персонала. Низкая удовлетворенность работой наблюдается среди врачей (66%), программистов (63%), медсестер (59%) и водителей (58%).

Дефицит кадров приводит к сверхурочным и непрофильным задачам, что в 33% случаев становится причиной абьюза. В медицине и строительстве высокая нагрузка и давление, в продажах/услугах — текучка и придирки, а в IT — нечеткие задачи, добавил Мурадян.