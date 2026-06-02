HR-эксперт Мурадян предупредил работодателей о рисках при трудоустройстве подростков

Руководитель международного кадрового агентства «АмАлко» Гарри Мурадян в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что прием на работу сотрудников в возрасте 14–16 лет может повлечь за собой дополнительные проверки со стороны контролирующих органов.

Эксперт подчеркнул, что после трудоустройства несовершеннолетних сотрудников работодатель может столкнуться с внеплановыми проверками от Роструда, МВД и прокуратуры. Это создает дополнительное давление на бизнес, особенно для предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса.

По словам Мурадяна, при найме подростков работодатели сталкиваются не только с повышенным вниманием со стороны властей, но и с дополнительными рисками. В случае ошибок, допущенных несовершеннолетними сотрудниками, взыскать ущерб с них будет сложно. Кроме того, у подростков есть особые нормы по отдыху и другие условия труда, которые необходимо соблюдать.