HR-эксперт Мурадян предупредил о риске шантажа из-за откровенности с начальством

Излишняя откровенность с руководством на тему личной жизни и рабочих секретов может обернуться манипуляциями и давлением, рассказал «Абзацу» HR-эксперт Гарри Мурадян.

Мурадян предупредил, что сотрудникам не следует делиться с руководством интимными подробностями, личной жизнью или сплетнями. Также нельзя обсуждать служебные секреты и конфиденциальные документы, особенно при прямом запрете начальства.

По его словам, чрезмерное доверие в бытовых вопросах часто оборачивается против подчиненного. Раскрытие слабых мест позволяет недобросовестному менеджменту шантажировать сотрудника или давить на него, используя полученную информацию для достижения личных целей.

Ранее психолог Александра Миллер отмечала, что постоянная связь с руководством после работы провоцирует хронический стресс, выгорание и психосоматические расстройства.