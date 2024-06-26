HR-эксперт Мурадян предупредил, что отсутствие хобби приводит к выгоранию

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что больше всего выгоранию способствуют частые переработки и отсутствие хобби.

Человеку важно понимать, соответствует ли работа его жизненным ценностям. Выгорание зачастую означает, что человек находится не на своем месте.

«Чтобы избежать выгорания, необходимо всегда вовремя уходить с работы. Не нужно перерабатывать слишком сильно. Советую еще найти хобби, зачастую хобби можно совмещать с основной работой», — сказал эксперт.

Многие люди не понимают, что они делают на своей работе и зачем она им нужна, добавил Мурадян.