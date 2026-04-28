HR-эксперт Мурадян предупредил, что неоднозначные посты в соцсетях могут помешать при трудоустройстве

При поиске новой работы важно обратить внимание на публикации в социальных сетях и даже на заставку телефона. Неожиданные детали могут стать причиной отказа в трудоустройстве. Об этом рассказал HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в беседе с Life.ru .

По словам специалиста, несмотря на то что работодатель не имеет права предъявлять претензии к личному телефону сотрудника, на практике ситуация может сложиться иначе.

«Человек смотрит на заставку "устала, но не сломлена" и думает: она выгорела или психически истощена. Зачем мне брать такого работника? Я не приют для несчастных», — объясняет Мурадян.

Эксперт советует проверить открытые соцсети на наличие «трэш-контента»: шуток ниже пояса, насмешек над болезнями или инвалидами, нелепых футбольных кричалок или постов на темы религии, секса и политики. Особенно это важно для тех, кто работает с клиентами.

Главный совет от HR-эксперта: завести второй номер телефона и аккаунт с деловыми фото для поиска работы. Если же вы пользуетесь основным, тщательно проверьте, что там открыто для всех.