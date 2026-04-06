HR-эксперт Мурадян предложил способ борьбы с ленью творческих работников

Исследование SuperJob показало, что 33% дизайнеров в России признались в лени. Среди наименее трудолюбивых также оказались аналитики (29%), PR-специалисты (28%) и юристы (27%). Меньше всего ленятся операторы кол-центров и главные бухгалтеры — по 9%. Об этом написал «Ридус» .

HR-эксперт Гарри Мурадян считает, что с ленью творческих людей можно бороться при помощи штрафов. Он отметил: «Надо просто учитывать увеличенное количество дедлайнов, ведь человек может просто пропасть, уйти в запой, саморефлексию или депрессию. Один из инструментов по борьбе с этим — драконовские штрафы».

По мнению эксперта, представители творческих профессий более ленивы, чем технических. Творческие люди зачастую переживают периоды гиперактивности и спада, в то время как инженеры и аналитики часто интенсивно работают по строгому графику.

Ранее исследование рынка труда от hh.ru показало, что в первом квартале 2026 года медианная зарплата в России достигла 86,2 тысячи рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.