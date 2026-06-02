HR-эксперт Мурадян посоветовал школьникам обращаться в студенческие отряды для поиска летней подработки
HR-эксперт Гарри Мурадян в комментарии сайту телеканала «Звезда» поделился рекомендациями для школьников, которые хотят найти подработку летом.
Прежде всего, эксперт советует получить разрешение от родителей. Также стоит обратиться за помощью к взрослым, чтобы они порекомендовали ребенка как кандидата.
«Если нет опыта — общественную деятельность, какую-то подработку неофициальную взять», — отметил специалист
Несовершеннолетним соискателям эксперт рекомендует обращаться в центры «Моя карьера». Там можно бесплатно пройти профориентацию и узнать о подходящих вакансиях. Также стоит обратить внимание на российские студенческие отряды, которые помогают подросткам в возрасте от 14 до 18 лет устроиться на работу.
По мнению эксперта, важно оформить трудовой договор, а если это не удается, то хотя бы получить четкие задачи и сроки. При этом лучше работать через знакомых, чтобы в случае конфликта был человек, который поможет его урегулировать.