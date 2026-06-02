HR-эксперт Мурадян посоветовал школьникам обращаться в студенческие отряды для поиска летней подработки

Прежде всего, эксперт советует получить разрешение от родителей. Также стоит обратиться за помощью к взрослым, чтобы они порекомендовали ребенка как кандидата.

«Если нет опыта — общественную деятельность, какую-то подработку неофициальную взять», — отметил специалист

Несовершеннолетним соискателям эксперт рекомендует обращаться в центры «Моя карьера». Там можно бесплатно пройти профориентацию и узнать о подходящих вакансиях. Также стоит обратить внимание на российские студенческие отряды, которые помогают подросткам в возрасте от 14 до 18 лет устроиться на работу.

По мнению эксперта, важно оформить трудовой договор, а если это не удается, то хотя бы получить четкие задачи и сроки. При этом лучше работать через знакомых, чтобы в случае конфликта был человек, который поможет его урегулировать.