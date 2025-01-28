HR-эксперт Мурадян: поколение Z просит высокие зарплаты, вдохновляясь сверстниками

Согласно опросу, проведенному аудиторско-консалтинговой компанией Kept, 52% компаний испытывают трудности во взаимодействии с представителями поколения Z, или зумерами. HR-эксперт Гарри Мурадян отмечает, что молодые люди вдохновляются примерами успешных сверстников и стремятся к аналогичному уровню жизни и доходов, написало ИА НСН .

Зумеры часто сравнивают свои запросы с рыночными стандартами, что ведет к завышенным ожиданиям. Эти проблемы становятся более заметными на фоне текущих экономических изменений и возросшей осведомленности молодежи о возможностях на рынке труда. Появление новых профессий и форматов работы также формирует у молодых людей определенные ожидания.

Для решения этих вопросов эксперт рекомендует компаниям наладить доверительные отношения с молодыми специалистами, проводить открытые обсуждения структуры компенсаций, востребованных навыков и возможностей карьерного роста. Регулярная обратная связь поможет уменьшить разочарование среди сотрудников.

Газета «Ведомости» сообщает, что большинство респондентов недовольны быстрой потерей интереса к работе со стороны молодежи (82%), их эмоциональной чувствительностью (56%) и склонностью к клиповому мышлению (44%).