HR-эксперт Мурадян: отпуск на время сессии поможет совмещать учебу с работой

HR-эксперт Гарри Мурадян дал советы по успешному совмещению учебы и работы. Важно заранее изучить трудовой договор, рассказал специалист в беседе с News.ru .

По его словам, документ поможет определиться с алгоритмом действий на время экзаменов. Отличный вариант — отпуск на период сессии. Однако предоставление выходных зависит еще и от политики компании, добавил сайт kp.ru.

Мурадян также отметил, что при необходимости стоит обсудить данный вопрос с работодателем.