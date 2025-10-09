HR-эксперт Мурадян отметил, что у россиян количество рабочих часов в неделю меньше, чем у многих европейцев

Рссияне не находятся среди лидеров европейских стран по количеству рабочих часов в неделю. Это связано с внимательным отношением к нормам трудового права и ограничениями на переработки в России, сообщил ИА НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Несмотря на это, россияне работают больше, чем немцы, но меньше, чем турки, сербы и черногорцы. Так, турки проводят в офисах 44,1 часа в неделю, черногорцы — 43,1 часа, а сербы — 41,8 часа. Россияне занимают 23 место в рейтинге с средней занятостью в 38,2 часа в неделю. Эти данные представлены на сайте Евростата.

Мурадян призывает осторожно интерпретировать подобную информацию.

«Речь не про количество изделий, продуктивность и эффективность. К тому же, у нас строже контролируется вопрос соблюдения законов, чем где-то еще», — сказал он.