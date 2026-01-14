HR-эксперт Мурадян объяснил рост спроса на дворников кадровой ямой

В беседе с радиостанцией « Говорит Москва » HR-специалист Гарри Мурадян высказал мнение о причинах роста спроса на дворников и прогнозируемом улучшении ситуации.

По словам эксперта, глобальный тренд на замещение рабочей силы из Средней Азии на работников из Индии и других стран Юго-Восточной Азии и Африки пока не компенсирует дефицит кадров.

«Мы сейчас попали в такую яму, когда одни уехали, а другие приехать не успели, а потому мы испытываем такой сильный кадровый голод», — пояснил Мурадян.

Он также добавил, что ситуация должна стабилизироваться в первом квартале текущего года.