HR-эксперт Мурадян назвал лень нормальной реакцией организма на перенапряжение

Лень — это естественная реакция организма на чрезмерное напряжение, указывающая на необходимость взять паузу, чтобы избежать снижения продуктивности. Об этом НСН сообщил HR-эксперт и руководитель «Школы развития карьеры» Гарри Мурадян.

По его словам, лень на рабочем месте не является врагом, если к ней правильно подойти. Мозг человека не работает как машина и нуждается в отдыхе. Постоянное напряжение может негативно сказаться на эффективности, поскольку быть в состоянии максимальной продуктивности круглосуточно невозможно.

Эксперт добавил, что многие рассматривают такие перерывы как меру по профилактике выгорания. В ряде компаний уже внедрена практика коротких перерывов в течение дня, которые позволяют сотрудникам повысить свою креативность и производительность. Таким образом, можно сказать, что лень — это средство для восстановления жизненных ресурсов, главное — правильно определять ее границы.