HR-эксперт Мурадян: карьерные ярмарки помогут выпускникам найти работу

У молодых специалистов, только окончивших вуз, есть хорошие шансы найти работу еще до начала осени. Об этом заявил HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Он пояснил, что в апреле и мае многие работодатели проводят отборочные мероприятия.

«Первое — необходимо проанализировать список лидерских программ, которые запускают. Второе — прийти в центры занятости своего вуза или ссуза и попросить рассказать об актуальных программах», — заявил специалист.

Он также посоветовал посетить дни открытых дверей у различных компаний. Кроме того, Мурадян рекомендовал не пропускать карьерные ярмарки и выставки, анализировать предложения на профильных интернет-платформах, а также спрашивать о вакансиях у друзей.